Europa-Beitritt Ukraine braucht echte Optionen

Doch Chinas und Russlands Charmeoffensiven auf dem Balkan zeigen, dass sich Länder von vagen Versprechen nicht ewig locken lassen. Ein schneller Beitritt von Nachbarn würde die Gemeinschaft jedoch überfordern, die dortigen Demokratiedefizite und Korruption auch nicht beheben. Neue Arten der Anbindungen sind deshalb dringend notwendig. Hier sind die Mitgliedstaaten in der Pflicht, die das Thema bisher in Brüssel Bürokraten überlassen haben – doch gute Nachbarschaft ist dafür viel zu wichtig. Statt Programmen brauchen Europas Nachbarn nun echte Optionen.



