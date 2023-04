Europa: Diskret testet Ursula von der Leyen ihre Chancen für eine zweite Amtszeit

Wenn Ursula von der Leyen am Montag in Berlin eintrifft, gibt es einen offiziellen Anlass für ihren Besuch – aber auch einen inoffiziellen. Der äußere Grund ihrer Reise gilt der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Angela Merkel, in deren Regierungszeit von der Leyen gleich drei verschiedene Ministerämter ausübte. Vor der Feierstunde für die Ex-Kanzlerin im Schloss Bellevue absolviert die Präsidentin der EU-Kommission allerdings einen anderen Termin, der für sie fast noch wichtiger ist: Erstmals nach vielen Jahren wird sie im Konrad-Adenauer-Haus an den Sitzungen der CDU Führungsgremien teilnehmen. Dort wird von der Leyen über Europa und das Verhältnis zu China sprechen, heißt es in der CDU-Zentrale. Im Kern aber geht es darum, bei ihrer Partei Punkte zu sammeln. Der Grund: Im nächsten Jahr endet die fünfjährige Amtsperiode der Kommissionspräsidentin und offenbar versucht sie rechtzeitig, die notwendige Unterstützung für ihre Wiederwahl zu sammeln.