Europa Reichen 500 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der EU?

Doch von der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kamen am Dienstag Kompromisssignale. Es müsse Raum für Diskussionen geben, wie all das finanziert werden könne, sagte sie in Kopenhagen. In den Verhandlungen gehe es aber nicht darum, ein Veto einzulegen, sondern eine Lösung zu finden. Grundsätzlich halte sie es für richtig, dass man selbst für seine Schulden bezahlen müsse.