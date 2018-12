Europa-Rettung Eine Enttäuschung namens Emmanuel Macron

Dabei unterliefen Macron gleich mehrere Fehler. Eine Steuer auf Umsätze, statt wie bisher üblich auf Gewinne, wie sie die EU-Kommission auf Druck Macrons vorgeschlagen hat, wäre ein Bruch in den bisherigen Usancen. Sollten andere Länder das Beispiel übernehmen, so fürchtete die Bundesregierung Nachteile für deutsche Unternehmen in den USA und China. Macron unterschätzte außerdem den Widerstand von EU-Mitgliedsstaaten wie Irland, Schweden und Luxemburg. Steuerthemen müssen in der EU einstimmig beschlossen werden.