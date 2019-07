Europa-Schule Brüssel Wo Ursula von der Leyen, Boris Johnson und Thomas Rabe zur Schule gingen

Der Anspruch an die Absolventen ist hoch. Nach zwölf Jahren sollen sie zwei weitere Fremdsprachen so gut wie ihre Muttersprache beherrschen. Ab der achten Klassen werden Fächer wie Erdkunde oder Geschichte in der ersten Fremdsprache unterrichtet. „Am Schluss habe ich nur noch Deutsch, Mathe, Philosophie, Bio und Physik auf Deutsch gelernt“, erzählt David, der 2016 an einer Brüsseler Europa-Schule Abitur gemacht hat und heute auf Englisch in Maastricht studiert. Als ihn sein Vater vor der Geographie-Prüfung abfragte, kannte er die Fachbegriffe vor allem auf Französisch.