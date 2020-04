Europäische Exit-Strategie EU-Kommission sieht keine schnelle Rückkehr zur Normalität

Von der Leyen forderte die EU-Mitgliedsstaaten auf, ihr Vorgehen zu koordinieren. Die EU-Kommission will eine Situation vermeiden, in der Menschen in zum Einkaufen in andere Mitgliedsstaaten fahren, weil jenseits der Grenze die Geschäfte bereits wieder geöffnet haben. Der Mangel an Koordinierung zwischen den Mitgliedsstaaten war zu Beginn der Corona-Krise ein großes Problem, weil Länder ohne Rücksicht auf ihre Nachbarn Maßnahmen eingeführt haben.