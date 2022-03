Europäische Hilfsgelder Christian Lindner offen für Neupriorisierung von EU-Corona-Fonds

27. März 2022

Christian Lindner sagte in einem Interview, nötig seien Investitionen in Infrastruktur, Energie und Wettbewerbsfähigkeit, „aber nicht mehr Staatskonsum und verschobene Reformen“. Bild: dpa Bild:

Über einen 800 Milliarden Euro schweren Fonds nehmen die EU-Staaten erstmals in großem Umfang gemeinsam Schulden auf, um die Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Schwung zu bringen. Der Bundesfinanzminister könnte sich angesichts des Krieges in der Ukraine vorstellen, den Fonds umzuwidmen.