Europäische Union: EU will Verhandlungen mit Albanien und Mazedonien

Mit den Beitrittsverhandlungen will die EU Albanien und Mazedonien für ihre bisherigen Reformbemühungen belohnen und sie zu weiteren Anstrengungen ermuntern. Albanien und Mazedonien hätten „bemerkenswerte Fortschritte“ gemacht, sagte der deutsche Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag am Rande der Verhandlungen in Luxemburg.