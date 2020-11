Europäische Union Europas peinlichstes Parlament sitzt in Brüssel

Sicherlich, die Zeiten sind schwierig, die Abläufe in einer großen Institution wie dem Europäischen Parlament komplex. Aber in der Pandemie gibt das Europäische Parlament, und allen voran sein Präsident ein verheerendes Bild ab. „Ein Parlament, das von seinem offiziellen Vertreter geschlossen wird, verliert seine Legitimität“, ärgert sich der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber und spricht von „Selbstzerstörung“ einer Institution, der er seit über 26 Jahren angehört. Ferbers Stimme bebt, wenn er über die Vorgänge redet.



Das Europäische Parlament, mit seinen direkt gewählten Abgeordneten inszeniert sich gerne als Vertreter der Bürger in der EU. In der internen Hackordnung der EU-Institutionen findet es sich klar an letzter Stelle hinter den Mitgliedsstaaten im Rat und der Kommission. Gerade erst bei den Haushaltsverhandlungen haben die Mitgliedsstaaten das Parlament spüren lassen, wer in der EU das Sagen hat und nur kleine Nachbesserungen zugelassen.