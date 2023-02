Europäische Union Europas Politik der kleinen Schritte funktioniert im Krieg nicht

Führung besteht darin, einen Punkt am Horizont anzupeilen und dann gezielt darauf zuzusteuern. Im Moment übernimmt niemand in Europa die Führung mit Blick auf die Ukraine. Keiner der Staats- und Regierungschefs, die an diesem Donnerstag in Brüssel zum EU-Gipfel zusammengekommen sind, entwirft ein klares Bild, wo die Ukraine mittel- und langfristig stehen soll. Es war schon eine große Überraschung, dass der französische Präsident Emmanuel Macron davon sprach, die Ukraine „bis zum Sieg“ begleiten zu wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz wiederholte am gestrigen Mittwochabend in Paris, was er schon oft gesagt hat: Dass Russland den Krieg nicht gewinnen dürfe.