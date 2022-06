Europäische Union Heuchlerisches Deutschland

Es wird eine Nachtsitzung erwartet. Am heutigen Dienstag kommen die Umweltminister der EU-Mitgliedsstaaten in Luxemburg zusammen, und der Streit um die genaue Ausgestaltung der Klimapolitik dürfte sich erst nach hartem Ringen auflösen lassen. Die Bundesregierung hat eine Einigung erschwert, indem sie fordert, dass die Einnahmen aus dem geplanten neuen Emissionshandel für Heizung und Verkehr verstärkt im Inland bleiben sollen und weniger für den Klimasozialfonds zur Umverteilung in schwächere EU-Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehen wird. Solidarität? Bei diesem Thema nur in eingeschränkter Form, wenn es nach Berlin geht.