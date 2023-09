Europäische Union Ohne Reform keine Erweiterung

Die EU hat ein Interesse, ihre Nachbarländer an sich zu binden. Sie kann sich in ihrer Politik allerdings nicht alleine von Geopolitik leiten lassen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass dies fatale Folgen haben kann. Griechenland wurde aus geopolitischen Gründen in die EU aufgenommen und zu früh in die Eurozone bugsiert. Die Konsequenzen sind bekannt. Keine Frage, Geopolitik wird für Europa wichtiger. Aber um kompetent mitzuspielen, muss sich die EU selbst verändern.



