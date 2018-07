Europäische Währungsunion Die Eurozone, eine Sackgasse fauler Kompromisse

Die Vermischung von Währungsfragen mit Migrationsthemen schürt das Misstrauen in die Politik. Ein eigener Haushalt für die Eurozone sorgt nur für zusätzliche Verteilungskämpfe zwischen den Mitgliedsländern. Statt die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, werden zukünftige politische Spannungen provoziert. Anstatt weiter in die Sackgasse der faulen Kompromisse zu laufen, ist eine Umkehr notwendig. Der Euro hat es nicht geschafft, die Wirtschaftskulturen anzugleichen. Das muss gar nicht schlimm sein. Die eigentliche Größe Europas liegt in der kulturellen Vielfältigkeit, auch in der Wirtschaft.