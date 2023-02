Europäische Zentralbank Eine dieser drei Frauen könnte Chefin der EZB-Bankenaufsicht werden

Die EZB hat in den letzten Jahren den Anteil von Frauen in Führungspositionen erhöht, am prominentesten an ihrer Spitze mit Präsidentin Christine Lagarde. Wer auch immer den Vorsitz des Aufsichtsgremiums übernimmt, wird sich mit Bankern auseinandersetzen müssen, die sich zuletzt wieder verstärkt über die ihrer Meinung nach zu strenge und zudringliche Aufsicht beklagen.