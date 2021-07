Europäische Zentralbank EZB will geldpolitischen Ausblick auf nächster Zinssitzung ändern

Die EZB wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde auf der kommenden Juli-Zinssitzung ihren geldpolitischen Ausblick im Lichte der geänderten Strategie anpassen. „Es wird eine Prüfung der Forward Guidance geben“, sagte Lagarde Bloomberg TV in einem in der Nacht zum Montag gesendeten Interview. Denn diese müsse an den gerade abgeschlossenen Strategiecheck angeglichen werden.