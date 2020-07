Europäisches Parlament Passen Sie auf Ihr Handy auf, Frau Merkel!

Die langen Gänge, auf denen die Diebe ihr Unwesen treiben, wird Merkel an diesem Mittwoch nicht zu Gesicht bekommen. Vom Eingang für VIPs in der Rue Wiertz wird sie direkt in die Protokollräume neben dem Plenarsaal im dritten Stock geleitet. Die frühere Abgeordnete Gräßle rät der Kanzlerin im Plenarsaal aber auf jeden Fall zur Wachsamkeit. „Falls man dort etwas liegen lässt, muss man es sofort abschreiben.“



