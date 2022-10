Europas gemeinsame Aufrüstung „Das Projekt stand noch nie so auf der Kippe wie jetzt“

Auch bei Skyshield sind die Briten mit an Bord. Ob das dazu führt, dass es jetzt besser läuft, bleibt abzuwarten. Was Beobachter positiv stimmt: In der Gruppe findet sich neben Deutschland und Großbritannien mit Norwegen nur ein Land mit einer größeren Rüstungsindustrie. Und das gilt zudem im Vergleich zu Frankreich als relativ pragmatisch und geübt in internationalen Kooperationen. Dazu kommt die Hoffnung, dass die Beteiligten sich angesichts der vielen nötigen Anschaffungen in allen Bereichen besinnen, dass eine gemeinsame Flugabwehr für alle Länder schneller und vor allem günstiger ist.