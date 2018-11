Europas Kampf gegen Abgase Hier sind Fahrverbote längst an der Tagesordnung

Rom

Was Fahrten in die Stadtzentren angeht, gibt es in Italien klare Regeln. In Rom zum Beispiel braucht es dafür eine Genehmigung, die nur Anwohner bekommen können und die sie kaufen müssen. Aber auch in anderen Teilen des Landes gelten strenge Vorschriften: Norditalien hat alten Diesel-Autos in der kalten Jahreshälfte den Kampf angesagt. Seit Oktober bis Ende März gelten im Vergleich zu anderen Wintern verschärfte Fahrverbote im Piemont, der Lombardei, in Venetien und Emilia-Romagna. Auch wenn kein Schadstoff-Alarm besteht, müssen Altfahrzeuge der Schadstoffklasse 3 und älter an Werktagen tagsüber in der Garage bleiben. Durch die Ausweitung der Fahrverbote sind in diesem Winter nach Schätzungen der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ 1,1 Millionen Autos mehr betroffen.

Bild: dpa