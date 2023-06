Europas zahme China-Strategie De-Coupling, De-Risking – De-Asking?

Doch die Phrase hat in den vergangenen Monaten nicht nur rasant an Popularität gewonnen, auch ihre Bedeutung hat sich nach und nach verändert. Bei von der Leyen klang das ganze noch durchaus konfrontativ, verband sie mit „De-Risking“ doch einen Instrumentenkasten, der neben Gesprächen und fortgesetztem Handel auch Strafzölle explizit umfassen sollte. Bei Industriechef Russwurm klingt das nun anders, zahmer. Um „Stabilität durch De-Risking“, so Russwurm, gehe es.