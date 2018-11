Europawahl CSU-Vize Weber strebt an die Spitze der EU

Söder gratulierte Weber unmittelbar nach der Wahl via Twitter: „Das ist ein historischer Tag für Manfred Weber, die CSU und Bayern.“ Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) twitterte an die Adresse Webers: „Mit Dir an der Spitze gewinnen Europa, Deutschland, Bayern und wir alle.“ SPD-Fraktionsvize Achim Post forderte Weber auf, mit seinem Wahlkampf zunächst in der CSU zu beginnen, die „großen Nachholbedarf in Sachen europäischer Zusammenarbeit und Glaubwürdigkeit“ habe. Für die europäische Sozialdemokratie tritt EU-Kommissionsvize Frans Timmermans an. Deutsche Spitzenkandidatin der SPD ist Justizministerin Katarina Barley. Der Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, bezeichnete die Wahl Webers als Zeichen für den Niedergang der Christdemokratie.