Europawahl CSU-Vize Weber wird Spitzenkandidat für Europas Konservative

Söder gratulierte Weber unmittelbar nach der Wahl via Twitter: „Das ist ein historischer Tag für Manfred Weber, die CSU und Bayern.“ Der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn, erklärte: „In Zeiten wie diesen, in denen nationalistische und populistische Spalter Europa schlecht reden, braucht Europa Brückenbauer wie ihn.“ Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU twitterte an die Adresse Webers: „Mit Dir an der Spitze gewinnen Europa, Deutschland, Bayern und wir alle.“ Weber gilt auch als ein möglicher Kandidat für die Nachfolge von CSU-Chef Horst Seehofer.