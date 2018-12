Europawahl SPD wählt Barley mit 99 Prozent zur Spitzenkandidatin

In der neuen großen Koalition galt sie zunächst als Kandidatin für die erste weibliche Besetzung des Außenamts, schließlich wurde die Juristin mit Erfahrungen am Bundesverfassungsgericht Justizministerin. Sie wehrte sich lange dagegen, in eine wenig aussichtsreiche Europa-Mission zu gehen - denn als Spitzenkandidatin für die Europawahl am 26. Mai wird sie ihr Ministeramt im Frühjahr abgeben und nach Brüssel wechseln. Am Sonntag wurde sie bei einem kleinen Parteitag in Berlin von den knapp 200 Delegierten mit 99 Prozent zur deutschen Spitzenkandidatin gewählt. Sie will vor allem Europa als großes Positivprojekt herausstreichen und für mehr soziale Absicherung kämpfen, um Europafeinden die Stirn zu bieten.