Europawahl Wie die FDP mit jungen Kandidaten punkten will

Das neue Europa-Gesicht der FDP ist Svenja Hahn. Fast ganz vorne auf der Liste, direkt hinter Beer auf Platz zwei, will die 29-Jährige am Sonntag landen. Sie kandidiert als Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen (JuLis) und ihres Landesverbands Hamburg. Sie sei, was Europapolitik angeht, „nicht von der nationalen Perspektive geprägt“, sagt Hahn. Sie ist als Präsidentin der liberalen Jugendverbände (LYMEC) in Europa gut vernetzt. Ihr politisches Interesse gilt der jungen Generation. „Egal, ob sie aus Schleswig-Holstein oder Rumänien kommen.“ Die Vision der PR-Managerin: „Eine EU, in der Du Held Deines Lebens sein kannst.“

Spannend wird es bei der FDP und Europa immer dann, wenn es ums deutsche Geld geht. Nicht umsonst soll das Wirtschafts-Kapitel im Wahlprogramm den Titel tragen: „Ein Europa, das rechnen kann.“ Unverhandelbar gilt für die Liberalen der Satz: Jeder Mitgliedsstaat haftet für seine eigenen Schulden. Aber was, wenn sich Italiens Finanzkrise verschärft? Wenn der FDP wie bei den Griechenland-Hilfen eine neue Zerreißprobe droht? „Eine Positionierung bei künftiger Euro-Rettungspolitik hängt immer vom konkreten Einzelfall ab“, so Hahn.