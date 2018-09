Europol Cyber-Kriminalität immer ausgeklügelter und gezielter

Cyber-Attacken werden laut einem Bericht von Europol immer gezielter. Verbrecher griffen direkt Firmen und Personen an, heißt es in einem in Den Haag vorgelegten Europol-Bericht zu Entwicklungen der Computerkriminalität. Mit schädlicher Software werden demnach potenzielle lukrative Opfer erpresst. „Cybercrime-Fälle sind zunehmend komplex und ausgeklügelt“, warnte Europol-Direktorin Catherine De Bolle. Die Attacken seien immer schwieriger zu entdecken.