Eurostat Inflation rutscht unter Zielwert der EZB

Da zuletzt auch die Konjunkturdaten merklich schwächer ausfielen haben viele Volkswirte inzwischen ihre Prognosen für die Zinswende deutlich nach hinten verschoben. An der Börse wird damit aktuell nicht mehr vor 2020 gerechnet. Aus Sicht von Notenbank-Direktor Yves Mersch muss die EZB wegen der mauen Konjunkturdaten aber nicht an ihrem Kurs rütteln. Die Verlangsamung des Wachstums sei erwartet worden. Seine Direktoriumskollegin Sabine Lautenschläger hält eine Zinserhöhung im laufenden Jahr immer noch für möglich. „Ich werde auf die im März kommenden Projektionen warten, bevor ich meine Sicht ändere“, sagte sie dem Magazin „Politico“. Die EZB-Volkswirte werden zur Zinssitzung am 7. März überarbeitete Konjunkturprognosen vorlegen.