Eurozonen-Budget Plan von Merkel und Macron für Euro-Etat eckt in Rom an

In Europa wird seit Monaten über eine Reihe von Reformen zum Schutz vor Finanzkrisen gerungen. Die EU-Kommission hatte vor einigen Monaten ähnliche Ideen wie nun Deutschland und Frankreich präsentiert. Im Rahmen der EU-Finanzplanung von 2021 bis 2027 sollen Euro-Staaten demnach in Notfällen Kredite zum Schutz des Investitionsniveaus etwa in Infrastruktur oder Bildung erhalten können. Dafür wären bis zu 30 Milliarden Euro vorgesehen. Zudem sollen Staaten bei Reformen im Steuersystem oder der öffentlichen Verwaltung finanziell unterstützt werden.