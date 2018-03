Ex-EZB-Chefvolkswirt: Issing warnt vor weiterer EU-Integration

„Wer aus der EU eine Transferunion macht, legt die Saat für künftige Konflikte“, sagte Issing der WirtschaftsWoche. Die Vorschläge des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zur Reform der EU, die auch eine Sozialunion beinhalten, „werden den Kontinent spalten und die Europäer in einer Weise gegeneinander aufbringen, die über das hinausgeht, was wir bisher gesehen haben“, warnte der ehemalige Chefvolkswirt der EZB. Macron stelle das Fundament des freien Binnenmarktes in Frage, „indem er die EU als Schutzraum definiert, der Unternehmen und Arbeiter vor Wettbewerb und Konkurrenz abschirmen soll“. Damit nehme er den Ländern in Osteuropa die Chance, zum Westen aufzuschließen. „Die Folgen sind Arbeitslosigkeit, soziale Unruhen und noch mehr Migration aus dem Osten in die Sozialsysteme Westeuropas“, sagte Issing.