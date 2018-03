Ex-Spion Skripal: May vermutet Russland hinter Giftanschlag

May sagte im britischen Unterhaus in London, es sei „höchstwahrscheinlich“, dass Russland für die Vergiftung verantwortlich sei. Skripal sei mit einem militärischen Nervenkampfstoff angegriffen worden, dessen Typ in Russland produziert werde. Der russische Botschafter in Großbritannien sei einbestellt worden, um Stellung in dem Fall zu beziehen.