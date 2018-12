Experiment in Finnland So geht es den Teilnehmern nach zwei Jahren Grundeinkommen

Stets erzählt er Variationen derselben Geschichte, auch der WirtschaftsWoche. Der Tenor: Er sei unfrei gewesen, als er noch Arbeitslosengeld bekam, weil er immer zum Amt musste und weil beim geringsten Zuverdienst Sozialleistungen gestrichen worden seien. Den Brief, der ihn zum Teilnehmer des Experiments machte, bezeichnet er deshalb als „Brief ins Gefängnis in dem es heißt: Sie sind frei!“



Järvinen hat schon viele Jobs versucht in seinem Leben, meist künstlerischer Natur, nicht immer erfolgreich. Nach einer Privatinsolvenz war er sechs Jahre lang arbeitslos, bevor er für das Experiment ausgewählt wurde. Heute schnitzt er Schamanentrommeln, die er über das Internet in die ganze Welt verkauft. Zudem lädt er in sein Schulhaus ein, zu Übernachtungen und Trommelbauworkshops. Damit sei er so erfolgreich, dass auch er ab Januar keine staatliche Hilfe mehr brauchen wird, sagt Järvinen: „Ich habe mehr Arbeit, als ich bewältigen kann.“