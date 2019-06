EZB: Auf dem Weg in den ewigen Nullzins

Im Norden der Eurozone treiben die Mikrozinsen derweil die Sparer in die Verzweiflung und die Immobilienpreise in die Höhe. Berechnungen der DZ Bank zufolge raubte die ultralockere Geldpolitik der EZB den privaten Haushalten in Deutschland von 2010 bis 2019 netto (Zinseinbußen beim Geldvermögen saldiert mit den Zinsersparnissen bei Krediten) 358 Milliarden Euro an Zinseinnahmen. Zugleich treibt das Billiggeld die Preise und Mieten für Wohnungen und Häuser in den Großstädten mit zweistelligen Prozentraten pro Jahr in die Höhe. Das wiederum ruft Umverteilungsapologeten mit Forderungen nach Enteignung und Mietdeckeln auf den Plan.