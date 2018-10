EZB Bankenwächter sehen faule Kredite 2019 als großes Risiko

Faule Kredite und geopolitische Gefahren zählen laut EZB-Bankenaufsicht im kommenden Jahr zu den wichtigsten Risiken für die Geldhäuser der Euro-Zone. Hinzu kämen Cyberkriminalität und von veralteten Informationstechnologie-Systemen ausgehende Gefahren, teilten die Bankenwächter am Dienstag in Frankfurt mit. Hohe Bestände an notleidenden Krediten würden weiterhin Anlass zur Sorge geben. Zwar sei bei den großen Instituten die Quote an Wackeldarlehen gesunken. Im internationalen Vergleich sei der Gesamtbestand aber immer noch viel zu hoch.