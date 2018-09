EZB-Chef Mario Draghi Nullzinsen bleiben über Sommer 2019 hinaus

24. September 2018

EZB-Präsident Mario Draghi. Bild: Getty Images Bild:

Die Europäische Zentralbank hält an ihrer Niedrigzinspolitik fest. EZB-Präsident Mario Draghi kündigte in einer Rede an, den Leitzins noch mindestens bis in einem Jahr bei null Prozent zu belassen.