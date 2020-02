EZB-Chefin drei Monate im Amt Lagarde stellt Weichen für den Kulturwandel

Mit der seit November amtierenden neuen EZB-Chefin Christine Lagarde ist ein frischer Wind in die Notenbank-Zentrale am Mainufer in Frankfurt eingezogen. Insider sprechen von einem Kulturwandel. Wie stark der Kontrast zu ihrem Vorgänger Mario Draghi sein wird, erfuhren die Währungshüter der Euro-Länder bereits Tage nach ihrem Amtsantritt. Damals lud Lagarde überraschend den gesamten EZB-Rat zu einem informellen Gedankenaustausch in das Kronberger Schlosshotel in den Hügeln des Taunus ein. In lockerer Atmosphäre inklusive einer Whiskey-Probe gab sie das Versprechen, sie werde den Notenbank-Gouverneuren stärker zuhören, wie zehn mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Von ihr werde es vor wichtigen EZB-Entscheidungen keine öffentlichen Vorfestlegungen geben, was Draghi oftmals vorgehalten wurde.