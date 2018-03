EZB: Draghis Trippelschritt

Als Ausweg bleibt der EZB nur die Transferunion. Gelänge es, Deutschland und die Nordländer via gemeinsamer Einlagensicherung und Euro-Bonds für die Schulden im Süden Europas in die Haftung zu nehmen, wären die Südländer nicht mehr auf die ultraniedrigen Zinsen der EZB angewiesen. Die Eurohüter könnten aus der expansiven Geldpolitik aussteigen. Für die deutschen Steuerzahler und Sparer aber bedeutet dies, dass sie für den Erhalt des Euro in jedem Fall zur Ader gelassen werden. Entweder durch Dauer-Niedrigzinsen der EZB - oder durch direkte Transferzahlungen an die Südländer.