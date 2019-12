EZB „Eine grüne Geldpolitik kann es nicht geben“

Doch Notenbanker sind nicht allmächtig, und man sollte ihnen nicht das Gefühl vermitteln, sie wären es. Sie sollten nie vergessen, wofür man sie ernannt hat: Es ist die Bewahrung der Preisstabilität und, in einigen Fällen, die Unterstützung eines hohen Beschäftigungsniveaus. Der Kampf gegen den Klimawandel hingegen liegt in erster Linie in der Verantwortung von Regierungen und Parlamenten. Klimapolitische Maßnahmen, die sich gesellschaftsübergreifend auf die soziale und wirtschaftliche Ordnung auswirken, gehören in die Hände derjenigen, die sich später vor den Wählern rechtfertigen müssen.