EZB-Entscheid: Rauf mit den Zinsen!

Mit ihrer ultralockeren Geldpolitik und dem jahrelangen Niedrigzinsversprechen haben die Notenbanker nicht nur den Druck von den Finanzministern der Eurozone genommen, ihre Haushalte in Ordnung zu bringen. Die Notenbanker haben auch das Risikobewusstsein an den Finanzmärkten sediert und die Investoren auf der Suche nach einem Quäntchen Extrarendite in fragwürdige Investments getrieben, sei es bei Aktien, Immobilien oder Start-ups.



Daher war absehbar, dass der Turnaround bei den Zinsen, wie er durch die Rückkehr der Inflation unumgänglich wurde, nicht ohne größere Blessuren in der Finanz- und Realwirtschaft bleiben würde. Die Normalisierung der Zinsen deckt Fehlinvestitionen schonungslos auf, bestraft Managementfehler in der Risikoabsicherung der Banken und entzieht unrentablen Geschäftsideen die finanzielle Grundlage. Der Bust, der die Finanz- und Immobilienmärkte nun durchschüttelt, wirkt wie ein reinigendes Gewitter. „Der Abstieg“, schrieb der österreichische Ökonom Ludwig von Mises (1881–1973) über den Bust, „vernichtet nicht Werte, er wertet nur illusionsfrei und nüchtern“. In diesem Sinne ist er „wirtschaftlicher Fortschritt“. Denn er sorgt dafür, dass die knappen Ressourcen wieder dorthin wandern, wo sie den größten Nutzen stiften.