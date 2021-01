EZB, Fed und Co. Grüne Geldpolitik der Zentralbanken: Dürfen die das?

Doch muss das NGFS analytisch neues Terrain betreten. Während die Entscheidungen der Zentralbanken bisher vor allem auf Ex-Post-Analysen basierten, müssen sie jetzt in eine Zukunft mit veränderten Grundparametern schauen. „Der Strukturwandel ist da - und es gibt Dinge, die sich nicht aus den Daten der Vergangenheit ableiten lassen“, sagt Ulf Moslener. Damit der Blick in die Glaskugel für die Finanzinstitute nicht zu wahrsagerisch wird, hat das NGFS im Juni 2020 evidenzbasierte Klimaszenarien veröffentlicht, an denen sich Zentralbanken, aber auch die Privatwirtschaft orientieren können.



Dass diese Risikoevaluierung mit dem Mandat der Zentralbanken vereinbar ist, ist relativ unumstritten. Anders sieht es bei der Frage aus, ob die Zentralbanken durch ihre Investitionen aktiv zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens beitragen sollten – durch den bevorzugten Kauf grüner Anleihen zum Beispiel. In einer NGFS-Umfrage unter Notenbanken im Dezember 2020 gaben 88 Prozent der Befragten an, sie planten oder hätten bereits Schritte eingeleitet, Nachhaltigkeit als Kriterium für ihre Investitionen zu etablieren.