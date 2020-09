EZB-Geldpolitik Strafzinsen fressen Rücklagen der Unternehmen

iDie Negativzinsen werden mehr und mehr zum Normalzustand in Deutschland. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox geben aktuell 126 Banken an, negative Zinsen zu erheben – vor einem Jahr waren es erst 13. Und weiter: 13 Banken verlangen für das üblicherweise kostenlose Tagesgeldkonto Gebühren und einige Banken sowie Sparkassen erheben Negativzinsen, ohne sie online zu veröffentlichen. Grund für diese Entwicklung sind die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Eurozone. Nach der erstmaligen Senkung in den negativen Bereich im Jahr 2014 ist der Zins weiter gefallen, seit einem Jahr liegt er auf dem Rekordtief von minus 0,5 Prozent. An diesem Donnerstag ist die nächste Zinssatzentscheidung der EZB gefallen. Die Zinsen bleiben auf dem gleichen Niveau.