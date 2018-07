EZB Mario Draghis Kaufrausch geht weiter

Weil die Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Euroländern mit Abstand am wenigsten Papiere mit ultralanger Laufzeit ausgibt – sie machen nur 10 Prozent am gesamten Emissionsvolumen aus – muss die EZB verstärkt Anleihen von südeuropäischen Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich kaufen, die in größerem Umfang langlaufende Anleihen platzieren. Daher wird der Anteil südeuropäischer Länder am Anleihe-Portfolio der EZB in den nächsten Jahren wohl steigen.