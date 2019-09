EZB Minuszinsen ohne Ende

Im Klartext: Deutschland soll mehr Schulden machen und die Konjunktur ankurbeln, dann hätten auch die Sparer etwas davon und würden endlich aufhören zu nörgeln. Das ist billiger MIT-Keynesianismus, der auf der Theorie fußt, die Negativzinsen seien das Ergebnis einer globalen Sparschwemme, an der die Deutschen maßgeblich beteiligt sind. Diese Theorie sieht die Zentralbanken nicht in der Rolle des (Zins)Täters, sondern als Opfer eines marktgetriebenen Sinkflugs der Zinsen. Geschickt nutzt Draghi, der selbst am MIT (Massachusetts Institute of Technology) studiert hat, die akademische Steilvorlage, um die EZB von der Schuld an ihrem ruinösen Niedrigzinswerk zu befreien. Das aber wird seine wohlstandszersetzenden Wirkungen in den nächsten Jahren beschleunigt fortsetzen.