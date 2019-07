EZB-Ratssitzung Draghi lässt seinen Worten keine Taten folgen – vorerst

Was die Lage noch verschärft: Eine höhere Inflation ist nicht in Sicht. Entsprechende Umfragen weisen sogar in die entgegengesetzte Richtung. „Das gefällt uns gar nicht“, betonte Draghi mehrfach. Das anhaltend stabile Lohnwachstum schlage sich noch immer nicht in höheren Preisen nieder. „Das dauert länger, als wir erwartet haben“, räumte Draghi ein.