EZB-Urteil Und über ihnen der Himmel

Der Kern des Problems ist, dass überall Kompetenzen verwischt werden. Die EZB muss in großem Stil an den Märkten intervenieren, weil die Politik in der Währungsunion versagt hat. Karlsruhe wiederum macht Politik mit seiner Rechtsprechung, auch, wenn es zunächst um die eigene Macht geht. Diese Unschärfen schaden allen – und machen die Lösung so schwer.



Mehr zum Thema: Die Zentralbanken wie die EZB stehen aber auch unter Druck, weil die Inflation anzieht. Sie sollen die Geldpolitik straffen. Wie werden die Notenbanken reagieren? Oder besser: Können sie eigentlich noch angemessen reagieren?