EZB „Wir sollten uns mittelfristig auf neue Schuldenkrisen vorbereiten“

Kritiker werfen der EZB vor, sich mit der jahrelangen Niedrigzinspolitik und dem Ankauf von Staatsanleihen in den Dienst der Finanzmärkte und der Regierungen gestellt zu haben. Das enge ihren Spielraum in der Zinspolitik nun ein. Wie berechtigt ist der Vorwurf?

Die Gefahr, dass die EZB bei ihren geldpolitischen Entscheidungen Rücksicht auf die Regierungen und die Finanzmärkte nehmen muss, weil sonst der Schuldendienst der Staaten nicht mehr tragfähig ist und die Märkte einbrechen, ist nicht von der Hand zu weisen. In Europa ist diese Gefahr größer als in den USA, weil die Banken in der EU hohe Bestände an Staatsanleihen halten. Deren Wert sinkt, wenn die Zinsen steigen oder die Regierungen in Zahlungsschwierigkeiten geraten.