EZB-Zinsentscheid Da geht noch was, liebe EZB!

In den Ländern Südeuropas, wo man zweistellige Inflationsraten und eine weiche Währung teilweise noch immer als Inbegriff ökonomischer Normalität betrachtet, mag der jüngste Zinsschritt als kühn, ja geradezu als verwegen betrachtet werden. Tatsächlich aber ist er nur das Minimum dessen, was von einer per legem auf die Preisstabilität verpflichteten Zentralbank verlangt werden muss. Angesichts der mit 8,5 Prozent nach wie vor viel zu hohen Inflationsrate kann und darf der heutige Zinsschritt nicht der letzte gewesen sein. Das scheint auch die EZB so zu sehen und verspricht daher in ihrer Presseerklärung, die Leitzinsen bei der nächsten Sitzung im März erneut um 50 Basispunkte anzuheben.