Facebook, Google & Co Einige EU-Finanzminister rudern bei Digitalsteuer zurück

Kompliziert wird die Sache wegen der geforderten Einstimmigkeit der 28 EU-Staaten bei Steueränderungen. Auch das Parlament muss grünes Licht geben. Dem Kommissionsvorschlag droht ein ähnliches Schicksal wie der Finanztransaktionssteuer die seit Jahren auf vielen Treffen viel Zustimmung fand, aber nie die geschlossene Rückendeckung aller Minister.

Österreich will die Skepsis in einigen EU-Hauptstädten gegenüber der Abgabe mit einem eigenen Kompromissvorschlag überwinden. Die Steuer soll weniger weitgehend ausfallen als geplant, hieß es in einem Reuters vorliegenden Papier der EU-Ratspräsidentschaft, die Wien derzeit innehat. So sollen die Umsätze aus dem Verkauf von Daten von Internet-Nutzern nicht mehr ins Visier genommen werden. Einige Mitgliedsstaaten hätten Bedenken gegen solch ein Vorgehen angemeldet. Falls der Vorschlag angenommen werde, könnte es nach Einschätzung der Österreicher bis Jahresende eine Einigung bei dem Thema geben.