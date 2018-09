Facebook, Google und Co Ifo warnt vor Einführung der Digitalsteuer

Das Münchner Ifo-Institut warnt vor der Einführung einer Digitalsteuer in Europa. Es bestehe das Risiko, dass so der Handelskonflikt mit den USA verschärft werden könnte, heißt es in einer Studie im Auftrag der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. „Die USA und andere betroffene Herkunftsländer der Digitalkonzerne würden die Steuer als Zoll auffassen“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Sollte die US-Regierung Gegenmaßnahmen auf den Weg bringen, dürfte dies zu wirtschaftlichen Einbußen führen, welche deutlich höher ausfielen als die Einnahmen durch eine Digitalsteuer. Um Steuervermeidung zu verhindern, solle die Europäische Union stattdessen etwa ihre Doppelbesteuerungsabkommen besser aufeinander abstimmen.