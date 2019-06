Faule Kredite in Europas Banken Richtig aufräumen geht anders

Doch da hören die guten Nachrichten schon auf. Die notleidenden Kredite in der EU summieren sich nach Berechnungen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf 786 Milliarden Euro. Seit die Bankenaufsicht (SSM) der EZB vor gut vier Jahren die Arbeit aufnahm, ist dieser Betrag zwar gesunken; damals lag der Umfang notleidender Kredite noch bei einer Billion Euro. Gleichwohl sei es dringend geboten, „noch mehr zu machen“, warnte die erste SSM-Chefin Danièle Nouy bei ihrem Abschied Ende vergangenen Jahres. Ohnehin führt der Durchschnittswert für die EU in die Irre. In Italien beläuft sich die Quote für faule Kredite auf 9,5 Prozent, in Portugal 11,3 Prozent und in Griechenland 43,5 Prozent.