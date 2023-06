Finanzkriminalität Schottische Ex-Regierungschefin Sturgeon festgenommen

11. Juni 2023

Nicola Sturgeon, Ex-Regierungschefin von Schottland. Bild: via REUTERS Bild:

Nicola Sturgeon befindet sich derzeit in Schottland in Untersuchungshaft. Hintergrund ist ihre Rolle in den Finanzermittlungen gegen die Regierungspartei SNP.