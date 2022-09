Finanzmärkte in Aufruhr Warum die Bank of England jetzt Notfallmaßnahmen ergreift

Es kam, wie es kommen musste: Die Finanzmärkte gerieten in Panik. Das Pfund stürzte ab und zahlreiche Investoren trennten sich so schnell sie konnten von Regierungsanleihen. Deren Kosten für die Regierung steigen seitdem rasant an – was die Zentralbank am Mittwoch dazu veranlasste, einzugreifen. Banken und Hypothekengesellschaften zogen tausende bereits vereinbarte Hypotheken zurück und nehmen etwa 300 Angebote vom Markt. Das Chaos an den Finanzmärkte dürfte die Bank of England dazu zwingen, den Leitzins deutlich stärker anzuheben, sie es andernfalls getan hätte. Die Folge dürfte eine tiefe Rezession sein.