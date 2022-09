Finanzwirtschaft Bank of England will keine riskanten Schritte bei der Finanzaufsicht

Bei den Bemühungen um eine stärkere Wettbewerbsposition der britischen Finanzwirtschaft nach dem Brexit will die Bank of England keine riskanten Schritte wagen. Aus Sicht von Notenbank-Direktorin Victoria Saporta wird dieses Ziel am besten erreicht, wenn es ein Regelwerk für die Aufsicht gibt, das offen, vorhersehbar, transparent und mit international gültigen Standards abgestimmt ist, wie sie am Dienstag auf einer Finanzkonferenz in London erläuterte.